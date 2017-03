Rakitic adviseert Barcelona: ‘Hij zou een goede trainer voor ons zijn’

Ivan Rakitic speelt sinds medio 2014 voor Barcelona en verlengde zijn contract met de Catalanen onlangs tot de zomer van 2021. Als het echter aan Luka Modric had gelegen, had zijn landgenoot in het tenue van Real Madrid gespeeld. De middenvelder van de aartsrivaal deed er alles aan om Rakitic naar de hoofdstad te halen.

"Toen ik nog bij Sevilla speelde, zei Modric dat meermaals", zo erkent Rakitic. "Of hij dat nu nog steeds doet? Nee, nu niet meer... We zijn heel goed bevriend en ik heb veel respect voor hem. Als voetballer en als mens. Natuurlijk zou hij bij Barcelona kunnen spelen. Op zijn plek behoort hij tot de beste drie voetballers ter wereld. Met alle respect, Real Madrid is een ander elftal zónder Luka."

Rakitic zou de aanstelling van Juan Carlos Unzué als opvolger van de vertrekkende Luis Enrique alleen maar toejuichen. De Kroatisch international onderhoudt een goede relatie met de assistent-trainer. "Ja, zonder meer. Hij zou een geschikte hoofdtrainer voor Barcelona zijn. Hij kent ons heel goed en we hebben heel veel vertrouwen in hem. Luis Enrique heeft zijn technische staf, maar Unzué heeft zijn ideeën. De filosofie is hetzelfde, al geeft elke trainer iets persoonlijks aan een speelstijl."

Rakitic kon zijn oren niet geloven toen Luis Enrique zijn beslissing bekendmaakte. "Iedereen stond met zijn mond wagenwijd open. Natuurlijk respecteren we zijn beslissing en we staan honderd procent achter hem. We zijn hem dankbaar dat hij het als eerste aan ons heeft verteld. Dat is een detail. Sindsdien is er niets aan onze relatie veranderd. Iedereen weet dat dit het mooiste gedeelte van het seizoen is. Iedereen verwachtte dat hij door zou gaan, maar ik snap dat het niet makkelijk is om trainer van Barcelona zijn."