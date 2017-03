PSV spreekt vertrouwen uit in Locadia en verlengt contract

Jürgen Locadia blijft langer bij PSV. De aanvaller heeft zijn tot medio 2019 doorlopende contract in Eindhoven met één seizoen verlengd, zo heeft de huidige nummer drie van de Eredivisie via de officiële kanalen laten weten.

"We zijn hier sinds het begin van het seizoen al mee bezig. Toen ik geblesseerd raakte wilde PSV verlengen, maar heb ik even gewacht. Ik wilde fit worden. Dat is gelukt. De komende jaren hoop ik me verder te ontwikkelen. Ik wil hier doorgroeien en vooral veel spelen. Het buitenland? Ik wil eerst een jaar meemaken waarin ik als basisspeler enorm belangrijk kan zijn", aldus Locadia.

De contractverlenging voor de 23-jarige Locadia komt niet bepaald uit de lucht vallen. Technisch manager Marcel Brands liet in december al weten de arbeidsovereenkomst te willen verlengen en Locadia zei woensdag ook nog dat hij wilde blijven: “Ik ben hier op mijn plek. De carrièreopbouw van Georginio Wijnaldum is een mooi voorbeeld voor mij.”

“Gini was een volwassen speler toen hij naar Engeland vertrok en daar heeft hij verdere stappen gemaakt. Zó mooi om te zien. Vroeger dacht ik: na een goed jaar bij PSV kan ik de stap naar het buitenland aan. Nu denk ik daar anders over”, zei Locadia in gesprek met Voetbal International.