‘Misschien moet Neres langer wennen en speelt hij volgend seizoen pas’

David Neres maakte in de winter voor minimaal twaalf miljoen euro de overstap naar Ajax, maar krijgt ondanks de hoogte van de transfersom en de hooggespannen verwachtingen de tijd om te acclimatiseren in Amsterdam. Eric Botteghin, landgenoot van de Braziliaan, begrijpt dat wel.

De centrale verdediger van Feyenoord zegt in het Algemeen Dagblad dat de twintigjarige Neres vooral zal moeten wennen aan de manier van spelen van Ajax: “David Neres heeft bij Ajax ongetwijfeld allerlei mensen om hem heen die helpen. Toen ik als jonge speler bij PEC Zwolle neerstreek, sliep ik in een huis met andere spelers. Ik moest heel veel zelf doen”, klinkt het.

“Maar mijn voordeel was dat ik achterin speel. Daar moet je toch meer wennen dan iemand die in de voorhoede speelt, denk ik. Of ik David Neres verwacht op 2 april? Misschien moet hij nog iets langer wennen haha. Dat hij pas volgend seizoen speelt”, besluit Botteghin. Neres deed tot dusverre in 31 minuten mee in het eerste elftal van Ajax; hij kwam in actie tegen Heracles Almelo en FC Kopenhagen.