Engeland moet CL-ticket inleveren bij succes van Leicester en Man United

Liverpool staat met 55 punten op de vierde plaats in de Premier League en die stek geeft normaliter recht op deelname aan de play-offronde van de Champions League. Daar kan echter verandering in komen wanneer de Engelse ploegen het dit seizoen erg goed doen in het miljoenenbal en de Europa League.

Als Leicester City de Champions League wint en Manchester United tijdens de eindstrijd in de Europa League aan het langste eind trekt, gaan die ploegen volgend seizoen sowieso de Champions League in. Omdat een land maximaal vijf Champions League-ploegen mag afvaardigen, zou dat betekenen dat één regulier ticket komt te vervallen.

Dat zou dus ten koste gaan van de nummer vier in het Premier League-klassement. Liverpool bezet die positie momenteel, maar de achterstand op Manchester City en Tottenham Hotspur is minimaal. Arsenal heeft vijf punten minder dan Liverpool. Leicester en Man United treffen overigens respectievelijk Atlético Madrid en Anderlecht.