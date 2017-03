Heerenveen maakt direct einde aan geruchtenstroom rondom cultheld

Henk Veerman maakt ook de komende twee seizoenen deel uit van de selectie van sc Heerenveen. De Friese club heeft de optie in het contract van de aanvaller gelicht, waardoor de aanvaller tot de zomer van 2019 bij de club onder contract staat.

Technisch manager Gerry Hamstra is zeer te spreken over het contractnieuws rondom Veerman. "We zijn blij dat Henk ook de komende twee seizoenen bij ons speelt. Hij heeft zijn waarde bewezen en we hebben er vertrouwen in dat hij dat ook in de toekomst gaat doen", zo laat de sportbestuurder via de officiële kanalen weten.

Veerman maakte in februari 2015 de overstap van FC Volendam naar Heerenveen. Hoewel hij niet bekendstaat om zijn scorend vermogen, is de aanvaller toch tot een cultheld uitgegroeid. "We willen Henkie zien" en "Alle ballen op Henkie" wordt regelmatig door de fans gescandeerd. Daar Heerenveen ogenschijnlijk leek te twijfelen over een nieuw contract voor Veerman, werd door de achterban zelfs een petitie gestart om de cultheld in het Abe Lenstra Stadion te houden.