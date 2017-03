Zaakwaarnemer Yaya Touré: ‘Dan ga ik met Manchester United om de tafel’

Dimitri Seluk neemt nimmer een blad voor de mond en dat heeft vrijdag opnieuw voor onrust rondom Yaya Touré gezorgd. Een dag nadat de middenvelder te kennen gaf dat hij graag een nieuw contract met Manchester City wil ondertekenen, onthult de zaakwaarnemer dat hij zonder problemen met de concurrentie zal onderhandelen.

"Als we een goede aanbieding van een andere club krijgen, zullen we daar onmiddellijk een contract tekenen", zo verzekerde Seluk aan Sky Sports. "Ja, een overgang naar Manchester United, Liverpool of Arsenal zouden we in overweging nemen. José Mourinho is een zeer goede manager en Yaya kent Zlatan Ibrahimovic van hun tijd bij Barcelona. Ik ga met United om de tafel als ze een voorstel doen."

Touré, 33 jaar, beschikt over een aflopend contract in het Etihad Stadium. Uitspraken van Seluk zetten aan het begin van het seizoen kwaad bloed bij Josep Guardiola, die de middenvelder vervolgens niet meer gebruikte. Na verloop werd de werkrelatie in ere hersteld en inmiddels staat de teller van de Ivoriaan op 21 officiële duels en 6 treffers.

Of Manchester United zich ook daadwerkelijk voor Touré heeft gemeld, wilde Seluk niet verklappen. "Ik praat niet over individuele clubs." Touré had donderdag nog laten weten dat hij van Manchester City houdt en graag langer wil blijven. "Absoluut, ik houd van deze club. De dag dat ik niet meer kan, zal ik dat aangeven. Ik ken mezelf en ik ken mijn lichaam."