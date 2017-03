Ajax treft Schalke 04 en Huntelaar in kwartfinale

Ajax neemt het in de kwartfinale van de Europa League op tegen Schalke 04. De Amsterdammers schakelden donderdagavond FC Kopenhagen uit en werden vrijdagmiddag bij de loting in Nyon dus gekoppeld aan de huidige nummer elf van de Bundesliga.

Even leek het erop dat de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije de loting nog zou kunnen beïnvloeden, maar de Europese voetbalbond besloot uiteindelijk dat Ajax en Besiktas elkaar gewoon konden loten. De Turken hoeven het uiteindelijk niet op te nemen tegen de Amsterdammers, omdat zij gekoppeld zijn aan Olympique Lyon.

Manchester United neemt het op tegen Anderlecht, dat Zenit Sint-Petersburg over twee duels wist uit te schakelen. De laatste wedstrijd in de kwartfinale van de Europa League is de confrontatie tussen Celta de Vigo en KRC Genk. De eerste wedstrijd wordt op 13 april afgewerkt en de return staat voor een week later op het programma. De wedstrijden voor de halve finale van de Europa League staan voor medio mei op de rol en de finale staat ingepland voor 24 mei. Het decor van die eindstrijd is de Friends Arena in het Zweedse Solna.