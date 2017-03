Blind erkent: ‘Ik heb overwogen om hem als extra speler erbij te halen’

In de voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende interlands tegen Bulgarije en Italië zaten vier voetballers van PSV. Daar is er vrijdagmiddag nogmaar één van overgebleven: Jeroen Zoet. Davy Pröpper, Bart Ramselaar en Luuk de Jong komen toch niet in de plannen van Danny Blind, bondscoach van Oranje, voor.

Blind had wel moeite om Ramselaar niet te selecteren. "Dat is jammer. Ik heb nog overwogen hem er als extra speler nog bij te halen", zo vertelde de oefenmeester op een persconferentie. "Hij doet het goed en heeft het ook bij de vorige interlands goed gedaan. Maar ik wil ook niet een te grote groep. Ramselaar gaf aan dat hij ook heel graag in Jong Oranje speelt. Dat maakt me blij. Zijn tijd komt nog wel."

Het feit dat Blind weer keuzes kán maken, is de reden dat Pröpper en De Jong tijdens de interlandperiode niet in actie komen. "Pröpper zet je af tegen Jens Toornstra. Voor Luuk moest ik de afweging maken of je hem in de slotfase van een wedstrijd nog nodig kan hebben of dat je dan genoeg hebt aan bijvoorbeeld Bas Dost."