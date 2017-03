Blind haalt De Ligt bij selectie van Nederlands elftal

Danny Blind heeft de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (25 maart) en de oefeninterland tegen Italië (28 maart) bekendgemaakt. Zes voetballers die in de voorselectie zaten, hebben de schifting niet overleefd: Luuk de Jong, Bart Ramselaar, Davy Pröpper, Marten de Roon, Tim Krul en Leroy Fer.

Matthijs de Ligt maakt wél deel uit van de selectie van Oranje. De centrale verdediger van Ajax kan de eerste zeventienjarige sinds de Tweede Wereldoorlog worden die in actie komt in het Nederlands elftal, zo weet NUSport te melden. Ook Wesley Hoedt, Nick Viergever en Kenny Tete zijn door Blind opgeroepen; Viergever kan zijn tweede interland spelen en Hoedt kan debuteren.

Jeffrey Bruma en Virgil van Dijk ontbreken vanwege blessureleed in de selectie en Wesley Sneijder, die nog in de voorselectie ontbrak, is alsnog fit genoeg bevonden om mee te doen in de aankomende interlands.

