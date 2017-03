Martins Indi blijft na akkoord definitief actief in Premier League

Bruno Martins Indi is officieel speler van Stoke City. The Potters maken vrijdagmiddag bekend dat zij de centrale verdediger hebben overgenomen van FC Porto, waarvan de international van het Nederlands elftal al gehuurd werd.

Als een verrassing komt de transfer niet, want manager Mark Hughes verklapte vrijdagochtend al dat de clubs elkaar hadden gevonden in een transfersom. Martins Indi liet vrijdag ook al weten dat hij wilde blijven: “Ik ben met de club in gesprek en heb de intentie om te blijven. We zien wel hoe het loopt. Ik volgde Stoke al voordat ik hier kwam en ik wist hoe de manager wil spelen. Hij heeft me veel vertrouwen gegeven sinds ik hier gekomen ben, ik ben blij dat ik dat vertrouwen terug kan betalen.”

FC Porto nam Martins Indi in de zomer van 2014, na het WK in Brazilië, voor 7,7 miljoen euro over van Feyenoord en de linkspoot speelde uiteindelijk 71 wedstrijden in Portugal. Daarin kwam hij tot twee doelpunten. Martins Indi speelt sinds afgelopen zomer op huurbasis voor Stoke en in dienst van de Engelsen staat de stopper op 27 duels en één treffer. Martins Indi had bij Porto nog een contract tot medio 2018.

Stoke en Porto doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar Sapo Desporto meldde in een eerder stadium dat de huursom twee miljoen bedroeg en dat Stoke het huurcontract tegen een bedrag van tien miljoen euro kon omzetten in een definitieve arbeidsovereenkomst. Dat is nu dus gebeurd. In het contract van Martins Indi stond overigens een gelimiteerde transfersom van veertig miljoen.