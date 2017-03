Koeman waarschuwt pupil: ‘Dit zijn zaken, dat moet hij begrijpen’

Als Ross Barkley zijn contract bij Everton niet verlengt, is de middenvelder bezig aan zijn laatste maanden op Goodison Park. De club is volgens Ronald Koeman niet van plan om Barkley in de zomer van 2018 transfervrij te laten vertrekken, dus staat de Engelsman voor de keuze: bijtekenen of transfereren.

"Ross is een kind van de club en wij moeten hem ervan overtuigen om te blijven", benadrukt Koeman vrijdag in de Engelse pers. "Maar zijn situatie is anders dan die van Romelu Lukaku, omdat Barkley zijn laatste contractjaar ingaat. Aan het eind van dit seizoen moet je dan een beslissing nemen. Of een speler tekent een nieuw contract, of je verkoopt hem."

"Er is geen 'ultimatum'. Dit zijn zaken. Een speler moet dat begrijpen", geeft de Nederlander aan. Barkley speelt al sinds 2010 voor Everton en kwam in 139 competitieduels tot 20 doelpunten. Dit seizoen was Barkley goed voor 25 optredens, waarin hij 4 keer scoorde. Tottenham Hotspur heeft serieuze belangstelling voor de 22-voudig international en ook Chelsea werd onlangs genoemd.