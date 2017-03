De Boer verbaasd door keuze Bosz: ‘Dan neem je dit risico niet’

Peter Bosz wekte donderdag verbazing met zijn keuze om Jaïro Riedewald buiten de selectie te laten voor de wedstrijd tegen FC Kopenhagen, ten faveure van Heiko Westermann. Arnold Bruggink en Ronald de Boer hadden hun vraagtekens bij de uitleg van Bosz daarover.

De oefenmeester beargumenteerde zijn keuze door te wijzen op de kopkracht van Westermann, waarmee de verdediger in de slotfase nog belangrijk zou kunnen worden. Zover kwam het uiteindelijk niet; Ajax won relatief eenvoudig met 2-0 en Westermann bleef op de bank. "Ik twijfel aan het antwoord van Bosz. Normaal is hij heel overtuigd, maar hier merk ik een hele duidelijke hapering", zei analist Bruggink "Met Riedewald zit het niet lekker, dat is zeker."

De Boer sloot zich daarbij aan. "Bosz neemt een risico, want Sinkgraven was niet okselfris. Er is zeker wat aan de hand, anders neem je dit risico niet. Dat ben ik dus eens met Arnold. Het kwam er niet helemaal overtuigend uit wat hij over Riedewald zei", speculeerde de oud-international.