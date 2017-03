Van de Beek: ‘Dit is de mooiste wedstrijd die ik ooit gespeeld heb’

Donny van de Beek was donderdagavond de vervanger van de geschorste Davy Klaassen bij Ajax en de middenvelder beleefde tegen FC Kopenhagen (2-0) een avond om niet gauw te vergeten. In gesprek met AT5 noemt Van de Beek het Europa League-duel de mooiste wedstrijd die hij ooit heeft gespeeld. "De sfeer was echt niet normaal."

Voor de wedstrijd kreeg Van de Beek al het idee dat Ajax een mooie avond tegemoet ging. "Dat proef je al op het veld tijdens de warming-up en aan de sfeer. Dat werkt allemaal mee in ons voordeel. Toen we met de bus aankwamen zagen we al dat de supporters met zijn allen naar het stadion gingen in een stoet. Dat zijn mooie dingen waar je als speler alleen maar meer energie van krijgt", vertelt de jongeling.

Ajax kwam in de eerste helft op een 2-0 voorsprong en moest vervolgens vrezen voor een tegendoelpunt na rust. Het team van Peter Bosz was echter oppermachtig en wist Kopenhagen in bedwang te houden. "Hun kwaliteit is normaal het winnen van de tweede bal, maar wij leverden zoveel strijd dat we die duels vaak wonnen", legt Van de Beek uit. " Op die manier werd het makkelijker voetballen voor ons en dan zie je meteen dat we voetballend veel beter dan Kopenhagen zijn."