Voetballers van Leicester City mogen niet naar CL-loting kijken

De voetballers van Leicester City zullen vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur niet voor de televisie zitten. De selectie van de verrassende kwartfinalist van de Champions League zal pas naderhand horen wie de eerstvolgende tegenstander in het Europese miljardenbal is, zo heeft nieuwbakken trainer Craig Shakespeare onthuld.

Shakespeare vindt de uitwedstrijd tegen West Ham United van zaterdag belangrijker dan het bekijken van de loting voor de kwartfinales van de Champions League. Na de training zullen de spelers, die dit seizoen nog geen enkel uitduel in de Premier League hebben gewonnen, het nieuws horen. "We zullen op dat moment aan het trainen zijn. Zodra de training is aflopen, zullen we horen wie de tegenstander is."

"We willen ons schema niet in de war gooien. De dag moet in het teken van de wedstrijd tegen West Ham staan. Na de training zullen we naar Londen afreizen. Er zal nog voldoende tijd zijn om naderhand over de tegenstander te praten." Onder leiding van Shakespeare, de voormalig rechterhand van de ontslagen Claudio Ranieri, werden drie van de drie wedstrijden gewonnen. The Foxes staat momenteel vijftiende in de Premier League, slechts drie punten boven de rode streep.

"Ik heb het niet verboden om over de Champions League te praten, maar na onze wedstrijd tegen Sevilla lag de focus al op het duel met West Ham. Alle gesprekken zijn sindsdien over West Ham gegaan. Dat is waar het nu om draait. We presteren niet goed butenshuis en daar moeten we wat aan doen", zo besloot Shakespeare.