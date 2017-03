PSV neemt vandaag plaats aan onderhandelingstafel

Valencia wikt en weegt de zomerse komst van Stephan El Shaarawy. De aanvaller van AS Roma werd dit seizoen al diverse malen door een delegatie van los Che bekeken. (Diverse Spaanse media)

Florian Lejeune geniet interesse van Arsenal en Manchester City. Eibar kocht de Franse verdediger in de zomer voor twee miljoen euro en houdt vast aan de transferclausule van tien miljoen euro. (Mundo Deportivo)

Joe Hart maakt mogelijk zijn rentree in de Premier League. Southampton ziet de doelman van Manchester City, die wordt verhuurd aan Torino, als geschikte kandidaat om Fraser Forster eventueel op te volgen. (Daily Mail)