Schöne werd verrast: ‘Ik hoorde pas daarna dat ik geschorst was’

Ajax bereikte donderdag voor het eerst sinds 2003 een Europese kwartfinale. De Amsterdammers waren met 2-0 te sterk voor FC Kopenhagen en dat was na het 2-1 verlies in de heenwedstrijd genoeg voor een plek bij de laatste acht van de Europa League. Reporter Justus Dingemanse sprak na afloop met Lasse Schöne over zijn schorsing en het gemis van Davy Klaassen.