‘Manchester United zou zwaar zijn, maar Ajax is een mooi affiche’

Met de kwalificatie voor de kwartfinales van de Europa League hebben Anderlecht en Racing Genk donderdagavond geschiedenis geschreven. Het was immers 24 jaar geleden dat twee Belgische teams bij de laatste acht zaten in de Europese competities. Vooral in Brussel is men heel erg trots op de prestaties van paars-wit.

Anderlecht zegevierde in eigen huis met 1-0 over APOEL Nicosia, dat in eigen huis ook al met een minimale nederlaag onderuit ging. "Onze plaats in de kwartfinales gaat Europa rond", zo verzekerde directeur Herman Van Holsbeeck in gesprek met diverse Belgische media. "De landstitel is de prioriteit, de financiële gevolgen zijn enorm, maar we gaan ons niet zomaar gewonnen geven in de Europa League. Vanaf nu moeten we er vol voor gaan."

"Al hangen onze kansen ook af van de tegenstander. Pakweg Manchester United zou zwaar zijn. Ik verkies Ajax, dat zou een mooie affiche zijn tegen een voetballende ploeg", zo vervolgde de bestuurder van de Brusselaars. Het succes van Anderlecht heeft ook zo zijn keerzijde: de interesse in de spelers zal toenemen. "Het wordt een moeilijke en drukke transferperiode. Het zal niet evident zijn om iedereen te houden, maar dat zijn zorgen voor later. Ik ben nu vooral blij dat we onze supporters opnieuw verwennen."