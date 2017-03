Solbakken looft ‘arrogant’ Ajax: ‘Mijn spelers waren onder de indruk’

FC Kopenhagen strandde donderdagavond in de achtste finales van het toernooi om de Europa League. Het team van Stale Solbakken was vorige week met 2-1 te sterk voor Ajax, dat in eigen huis echter een 2-0 overwinning boekte. Solbakken kon na afloop niets anders dan toegeven dat het team van Peter Bosz simpelweg beter was.

"Ajax was simpelweg beter. Achteraf bekeken hadden we de thuiswedstrijd ruimer moeten winnen", zo oordeelde Solbakken, die zag hoe zijn team op cruciale momenten de 1-0 en 2-0 om de oren kreeg. "Na rust moesten we gokken en zag je dat de individuele kwaliteiten van Ajax alleen maar beter zichtbaar werden. We hadden met een grotere score kunnen verliezen."

Solbakken was in aanloop naar het duel nog kritisch over de speelstijl van Ajax. "Ajax doet alsof zij het voetbal hebben uitgevonden", zo verzekerde de oefenmeester. Solbakken moest zijn woorden weer inslikken. "Ajax speelde fantastisch. Meerdere spelers van ons waren onder de indruk van hun veldspel. Wij maakten zelf veel te veel technische fouten en kwamen nooit echt in ons ritme."