‘Ajax zal in het vervolg écht effenciënter met de kansen om moeten gaan’

In de achtste finales van de Europa League kwam nog één Nederlandse ploeg in actie: Ajax. De ploeg van Peter Bosz moest een 2-1 achterstand tegen FC Kopenhagen zien weg te poetsen en slaagde daar met een 2-0 zege in. Justus Dingemanse trekt ook in Europees verband langs de velden en zat donderdagavond in Amsterdam op de tribune, woonde na afloop de persconferentie bij en sprak met de Deense ajacied Lasse Schöne.

Justus, is Ajax terecht door naar de kwartfinales?

Ja, absoluut. De 2-1 verliesbeurt in de heenwedstrijd was al geen realistische weergave van de krachtsverhoudingen, maar is eigen huis was Ajax echt heer en meester. De sfeer in de Amsterdam ArenA had ik al lange tijd niet meer zo intens gezien en ook de spelers op het veld knalden er vanaf de eerste minuut vol bovenop. Met uitzondering van een korte fase na rust dicteerde Ajax eigenlijk de gehele wedstrijd en had het aan zichzelf te wijten dat de score niet nog veel hoger uit is gevallen. Tijdens de persconferentie betitelde Peter Bosz de wedstrijd als een van de beste onder zijn hoede.

Davy Klaassen was geschorst, was dat duidelijk merkbaar?

Normaal gesproken is Davy de belangrijkste man, maar Ajax kwam ook zonder hem eigenlijk geen moment echt in de problemen. Donny van de Beek vulde de rol op het middenveld goed in, zo oordeelde Lasse Schöne na afloop. Doordat Daley Sinkgraven niet helemaal fit was, begon ook Matthijs de Ligt in de basis en hij werd zelfs uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Ook het uitvallen van Joël Veltman na twintig minuten bracht geen problemen met zich mee, doordat Kenny Tete klaar zat op de bank om die taak in te vullen.

Je zei dat de score hoger uit had kunnen vallen, waarom lukte dat niet?

Kasper Dolberg had een paar keer pech in de afronding, maar Ajax was ook bijzonder slordig in de counters. Tegen Legia Warschau hielpen ze in de vorige ronde al een paar man-meer-situaties om zeep en ook gisteravond werden deze opnieuw slecht uitgespeeld. Zo verzuimde Amin Younes in de slotfase de terugrennende keeper te verschalken door te lang te wachten met schieten. Zo nu en dan werd het tempo uit de tegenstoot gehaald waardoor de tegenstander kon reorganiseren en het voordeel verdween. Tegen FC Kopenhagen kreeg Ajax voldoende kansen, maar in een volgende ronde zal het met zulke mogelijkheden effeciënter om moeten gaan, zo erkende ook Schöne.

Over Lasse Schöne gesproken, die is er in navolging van Davy de volgende keer niet bij..

Klopt, opvallend genoeg was hij zelf niet op de hoogte van het feit dat hij op scherp stond en was dat dus een bijzonder vervelende verrassing. Zowel de kaart voor Klaassen als Schöne was trouwens totaal onnodig, hoewel er bij Lasse geen opzet in het spel was. Afhankelijk van de loting treft Ajax in een volgende ronde Besiktas, Olympique Lyon, Manchester United, Racing Genk, Celta de Vigo, Anderlecht of Schalke 04.

Sprak Peter Bosz na afloop nog een voorkeur uit voor een tegenstander?

Nee, hij zei alleen dat hij dit seizoen al twee keer tegen Celta de Vigo gespeeld heeft en die club daarom niet zijn voorkeur heeft. Besiktas is gezien de huidige politieke strubbelingen ook niet ideaal. Die club bekert trouwens mede verder door twee doelpunten van ex-Ajacied Ryan Babel. Bij het winnende Anderlecht stond Lorenzo Ebecilio in de basis en Manchester United trad met Daley Blind aan. Schalke 04 had voor de winst Klaas-Jan Huntelaar niet nodig, want hij bleef negentig minuten op de bank. Met John Guidetti bij Celta, Jean-Paul Boëtius bij Genk, Bram Nuytinck bij Anderlecht en (de niet speelgerechtigde) Memphis Depay bij Olympique Lyon ontmoet Ajax in de volgende ronde sowieso een club met een oude bekende uit de Eredivisie. Kevin Strootman van AS Roma maakt ondanks een goal geen onderdeel uit van dit gezelschap, want de 2-1 winst op Olympique Lyon was niet voldoende.