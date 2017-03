Traoré reageert: ‘Ik ben vrij om te doen wat ik wil op social media’

Bertrand Traoré opende donderdagavond de score in de Europa League-wedstrijd van Ajax tegen FC Kopenhagen (2-1), maar had geen zin om dat met het publiek te vieren. De aanvaller werd afgelopen weekeinde in het competitieduel met FC Twente uitgefloten door de eigen fans en leek dat nog niet vergeten te zijn.

"Een fantastische avond. Een speciale wedstrijd van ons allemaal. Het is altijd mooi om met deze sfeer te spelen en op dit niveau", vertelde Traoré, in gesprek met FOX Sports. De aanvaller vond zijn doelpunt en zijn spel in het weerzien met de Denen het juiste antwoord op de kritiek. "Het is normaal dat fans kritisch zijn als het niet goed gaat, maar de spelers steunen is ook belangrijk. Ik heb de kritiek tot me genomen, geaccepteerd ende juiste reactie gegeven. Heel het team heeft laten zien dat we beter kunnen."

Traoré verwijderde afgelopen week enkele foto's van Ajax van zijn Instagram-account. Dat zorgde voor de nodige ophef, maar daar kan de van Chelsea gehuurde aanvaller weinig mee. "Ik ben geen social media-persoon en Instagram is ook privé zou ik zeggen. Daar doe ik wat ik wil. Ik heb ook een Facebookpagina, maar daar had niemand het over. Het heeft niets met voetbal te maken. Ik ben vrij om te doen wat ik wil op social media."