AS Roma komt doelpunt tekort voor elimineren van Olympique Lyon

Olympique Lyon heeft zich donderdagavond bij de laatste acht van het toernooi om de Europa League geschaard. Het team van Bruno Genesio verloor weliswaar met 2-1 van AS Roma, maar dat was net voldoende om de kwartfinales te bereiken. Het heenduel in Lyon was immers in een 4-2 overwinning geëindigd. De ploeg van Luciano Spalletti zocht met man en macht naar de doorslaggevende 3-1.

AS Roma kreeg na zes minuten al een goede kans via Antonio Rudiger. Het schot van de verdediger ging echter tegen de onderkant van de lat en de rebound van Mohamed Salah werd vervolgens door Anthony Lopes over de lat getikt. De eerste kans van Lyon was ook meteen een doelpunt. Het bleek een kopie van de goal in het heenduel: na een vrije trap van Mathieu Valbuena mocht Diakhaby ongehinderd de 0-1 binnen koppen.

De voorsprong van L'OL bleef slechts een minuut staan. Na een vrije trap van Daniele De Rossi werkte Kevin Strootman het leer achter Lopes: 1-1. AS Roma probeerde nog voor rust een tweede treffer te forceren, maar zonder resultaat. Een volley van Radja Nainggolan ging maar net naast de paal en Strootman mikte het leer na voorbereidend werk van Salah tegen Lopes aan, tot tweemaal toe.

In het eerste kwartier van de tweede helft ging de wedstrijd op en neer, met kansen voor Nainggolan en Valbuena. Het team van Spalletti nam na een uur spelen de leiding. De ingevallen Stephan El Shaarawy baande zich een weg langs Valbuena, zette voor vanaf rechts en zag hoe Lucas Tousart het leer achter zijn eigen doelman werkte: 2-1. Het was het teken voor i Giallorossi om jacht te maken op de beslissende 3-1.

Hoe AS Roma het ook probeerde, de bal wilde niet achter Lopes. Een doelpunt van Edin Dzeko werd wegens buitenspel afgekeurd en luttele minuten later kon hij een tweede kans niet verzilveren. Een inzet van El Shaarawy, na een corner van Francesco Totti, eindigde evenmin in een doelpunt. Het was aan Alisson te danken dat Roma tot de laatste seconden, zonder succes, naar de 3-1 zocht. De doelman keerde pogingen van Corentin Tolisso en Maxwell Cornet.