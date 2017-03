Ajax bereikt voor het eerst sinds 2003 weer laatste acht in Europa

Voor het eerst sinds 2003 heeft Ajax zich geplaatst voor de kwartfinales van een Europees toernooi. Het team van Peter Bosz boekte donderdagavond voor eigen publiek een 2-0 overwinning op FC Kopenhagen, wat na de 2-1 nederlaag in Denemarken voldoende was. Bertrand Traoré en Kasper Dolberg waren verantwoordelijk voor de doelpunten in de vijfhonderdste officiële thuiswedstrijd van Ajax in de Amsterdam ArenA.

In de competitiewedstrijd tegen FC Twente werd Traoré nog uitgefloten; donderdag bracht de aanvaller het thuispubliek in extase. Het was geen al te moeilijk doelpunt voor Traoré, want hij kon van dichtbij binnenknikken nadat een schot van Amin Younes was gepareerd door keeper Robin Olsen. Diezelfde Olsen had kort daarvoor nog een venijnig schot van Lasse Schöne uit zijn doel gehouden. Dat waren de eerste twee mogelijkheden voor Ajax. Kopenhagen was feller uit de startblokken gekomen, maar wist André Onana in de openingsfase niet in de problemen te brengen.

Na het doelpunt van Traoré had Ajax steviger grip op de wedstrijd. De Amsterdammers slaagden er enige tijd in om Kopenhagen het voetballen onmogelijk te maken en zochten zelf naar de margeverdubbeling. Hakim Ziyech mikte oog in oog met keeper Olsen naast het doel, terwijl vrije trappen van Ziyech en Schöne niet voldoende dreiging opleverden. Gaandeweg de eerste helft wist Kopenhagen de bal weer beter in bezit te houden. De solide defensie van Ajax hield de Denen echter in bedwang.

Kasper Dolberg benutte zelf de strafschop na een overtreding van Jores Okore.

De 1-0 voorsprong leek tot de rust geconsolideerd te worden, maar Ajax mocht vlak voor tijd zelfs nogmaals juichen. Dolberg werd gehaakt door Jores Okore en de spits ging zelf achter de bal staan. Hij stuurde Olsen de verkeerde kant op: 2-0. Ajax kreeg in de tweede helft voldoende mogelijkheden om de wedstrijd in het slot te gooien. Traoré moest zijn tweede maken, maar krulde de bal naast toen hij op aangeven van Matthijs de Ligt vrij voor het doel stond. Dolberg kwam een teenlengte te kort om de 3-0 te verzorgen.

Ook Younes had het geluk niet aan de zijde: halverwege de tweede helft vuurde de buitenspeler in het zijnet. De allerbeste kansen op de beslissing waren voor Dolberg, die tweemaal plots volledig vrij opdook voor het doel. Eerst schoot hij op de paal na een voorzet van de opgestoomde Nick Viergever; vlak voor tijd stuitte hij op de keeper. Kopenhagen, met ex-Ajacied Nicolai Boilesen vanaf de tweede helft in de gelederen, bleef zodoende in leven. Desondanks had Ajax weinig meer te duchten van de bezoekers, behoudens een poeier van Andreas Cornelius die naast scheerde.