Manchester United heeft ook in eigen huis moeite met stug FK Rostov

Manchester United heeft zich donderdagavond voor de kwartfinales van de Europa League geplaatst. De ploeg van manager José Mourinho had ook in eigen huis veel moeite met het stugge FK Rostov, dat echter niet in staat was om op Old Trafford te stunten. Eén week na de 1-1 remise in Rusland zegevierden de Engelsen dankzij een doelpunt van Juan Mata over de ploeg van Ivan Daniliants: 1-0.

De bezoekers uit Rostov mochten zich de morele winnaar van de eerste helft noemen. De eerste 45 minuten bestonden uit eenrichtingsverkeer van Manchester United naar het doel van Nikita Medvedev. Het team van Mourinho had balbezit, creërde alle kansen, maar een doelpunt ontbrak. Zlatan Ibrahimovic mikte tot tweemaal toe op de paal: de eerste vanuit een onmogelijke hoek en de tweede keer na een individuele actie.

Henrikh Mkhitaryan miste ook een goede kans op de 1-0, na een splijtende pass van Juan Mata. Hij probeerde de bal over Medvedev te wippen, maar zijn inzet ging enkele meters naast. De doelman van Rostov hield zijn ploeg op de been door ook pogingen van Paul Pogba en Ibrahimovic te keren. Rostov kon amper een degelijke aanval opzetten en kwam niet verder dan een afzwaaier van Aleksandr Erokhin in de extra tijd.

In de openingsfase van de tweede helft liet Rostov zich meer gelden. Sergio Romero moest in actie komen op een schot van Sardar Azmoun en na de daaropvolgende hoekschop keerde de doelman een inzet van Cristian Noboa. Paul Pogba stond op dat moment al niet meer binnen de lijnen. De middenvelder kreeg last van zijn hamstrings en werd al na enkele minuten vervangen door Marouane Fellaini.

Precies op het moment dat Manchester United iets minder goed in de wedstrijd zat, nam de ploeg van Mourinho de leiding. Na balverlies van Rostov stonden Ibrahimovic en Mkhitaryan aan de basis van de 1-0 van Mata. Rostov probeerde nog een verlenging af te dwingen, en had ook een kans via Noboa, maar kon een nederlaag uiteindelijk niet afwenden. Daley Blind viel enkele minuten voor de openingstreffer uit met een hoofdblessure.