‘Hiddink krijgt via ‘shock move’ kans op rentree in Premier League’

Middlesbrough ziet in Guus Hiddink een potentiële opvolger van Aitor Karanka. Dat claimt de Daily Mail donderdagavond. Volgens de boulevardkrant is Nigel Pearson echter de favoriet om de vacature bij de nummer negentien van de Premier League op te vullen, na het ontslag van Karanka in de middag.

Men maakt melding van een shock move voor Hiddink. Middlesbrough zou de Nederlander hebben gepolst voor een rentree in de Premier League tot het eind van het lopende seizoen. Het is onduidelijk hoe Hiddink tegen die kans aankijkt. Mogelijk is een hoofdrol weggelegd voor Peter Kenyon. De adviseur van Middlesbrough was in 2009 als directeur van Chelsea nauw betrokken bij de tijdelijke komst van Hiddink.

Als Hiddink geen interesse heeft, lijkt de weg vrij voor Pearson om het roer over te nemen. De trainer werd in oktober op non-actief gezet bij Derby County en vervolgens opgevolgd door de inmiddels ontslagen Steve McClaren. Pearson is sindsdien clubloos. De oud-verdediger stond tussen 1994 en 1998 onder contract bij Middlesbrough, waar Pearson zijn loopbaan afsloot.