Iniesta twijfelt over toekomst bij Barça: ‘Ik blijf niet om aanwezig te zijn'

Andrés Iniesta heeft een verbintenis tot de zomer van 2018 met Barcelona en een contractverlenging is zeker geen uitgemaakte zaak. De middenvelder erkent donderdag dat de gesprekken daarover tot het einde van het seizoen zijn uitgesteld. Het feit dat hij niet meer zeker is van een basisplaats, speelt een belangrijke rol in de uiteindelijke beslissing van de Spaans international.

"Ik ben erg geconcentreerd op datgene wat komen gaat. We doen nog mee om drie prijzen en dat is erg belangrijk", zo benadrukte Iniesta. "De toekomst zullen we beoordelen zoals het hoort. In het voetbal verandert er veel én vlug. In drie weken tijd kan alles anders zijn. Maar ik heb altijd gezegd dat het mijn droom is om mijn loopbaan hier te beëindigen."

"Wat er ook gebeurt, het een of het ander, een nieuw contract of niet, tussen Iniesta en Barcelona zullen er nooit problemen zijn", zo verzekerde Iniesta, die over twee maanden zijn 33e verjaardag viert. "Ik denk dat ik nog van waarde kan zijn. Maar mijn prestaties bepalen mijn toekomst. Ik blijf niet bij Barcelona om aanwezig te zijn."

Iniesta zou het toejuichen als Thiago Alcántara terugkeert bij Barcelona. De middenvelder van Bayern München kwam in het verleden voor de Catalanen uit. "Thiago is een voetballer die hier is opgeleid en geweldige kwaliteiten heeft. Hij is een van de beste middenvelders van dit moment. Zijn komst zou geweldig zijn."