Mourinho licht drietal uit: ‘Die had ik nooit, maar dan ook nooit verkocht’

Als José Mourinho eerder aan het roer stond bij Manchester United, had de transferpolitiek de afgelopen jaren een ander gezicht gekregen. De oefenmeester had graag de beschikking gehad over Ángel Di María, Javier Hernández en Danny Welbeck, geeft Mourinho toe aan de BBC. Het steekt hem dat Manchester United er anders over dacht.

"Toen ik aankwam bij Manchester United, trof ik een trieste club aan", blikt Mourinho terug op de zomer van 2016. "Er waren spelers verkocht die ik nooit had ik verkocht en spelers gekocht die ik nooit had gekocht. Ik had Ángel Di María, Javier Hernández en Danny Welbeck nooit, maar dan ook nooit verkocht. Geen denken aan. Nooit", verzekert de Portugees.

Afgelopen zomer haalde Mourinho grote namen naar Old Trafford, ondanks dat Manchester United niet vertegenwoordigd was in de Champions League. The Special One denkt dat een plek bij de eerste vier niet doorslaggevend is voor het vermogen om spelers binnen te halen. "Manchester United is een grootmacht. Ik geloof niet dat we per se in de Champions League moeten spelen om de beste spelers aan te trekken."

"Afgelopen zomer haalden we spelers binnen die in de Champions League hadden kunnen spelen. Zlatan Ibrahimovic had nog bij Paris Saint-Germain kunnen spelen, Henrikh Mkhitaryan bij Borussia Dortmund en Paul Pogba bij Juventus", somt Mourinho op. "We wisten die spelers binnen te halen, omdat ze weten dat Manchester United vroeg of laat weer in de Champions League komt. En als iemand op basis van dit criterium toch 'nee' zegt, ben ik blij dat hij niet komt."