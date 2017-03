Babel leidt tien man van Besiktas met dubbelslag naar kwartfinale

Besiktas heeft donderdagavond een plek veiliggesteld bij de laatste acht in de Europa League. Na de 1-1 remise bij Olympiacos werd de klus geklaard in Istanbul, ondanks een domme rode kaart voor Vincent Aboubakar: 4-1. Ryan Babel was met twee doelpunten de grote man. Jean-Paul Boëtius bekerde door met Racing Genk, terwijl Celta de Vigo zich ontdeed van FC Krasnodar.

Besiktas - Olympiacos 4-1

Voor het eerst in anderhalve maand kwam Babel weer tot scoren voor Besiktas. Vanaf de rechterflank werd hij bereikt door Ricardo Quaresma, waarna doelman Nicola Leali de inzet van de Nederlander te eenvoudig liet glippen. Babel zorgde daarmee voor de 2-0; Aboubakar had de score in de openingsfase reeds geopend. Via een fraaie omhaal van voormalig sc Heerenveen-aanvaller Tarik Elyounoussi deed Olympiacos wat terug. De Grieken werden vervolgens geholpen door Aboubakar, die met rood bestraft werd voor een oliedomme kopstoot aan Panagiotis Retsos. Toch wisten de bezoekers na rust geen vuist te maken. Sterker nog: Babel maakte er in de slotfase 3-1 van na opnieuw slecht ingrijpen van Leali en de eindstand werd bepaald door Cenk Tosun.

FC Krasnodar - Celta de Vigo 0-2

In een zeer saaie eerste helft had de thuisploeg ietwat meer balbezit, maar de Russen creëerden amper kansen. Celta, dat het heenduel met 2-1 had gewonnen, had de grootste kans in de eerste 45 minuten. Andrei Sinitsin blonk echter uit met een redding op een goed schot van Pione Sisto. Daarna had Sergio Álvarez een goede reactie op een vrije trap van Mauricio Pereyra. Zes minuten na rust verscheen de 0-1 op het scorebord: een bal viel in het strafschopgebied voor de voeten van Hugo Mallo, die hard raak schoot. Krasnodar zette vervolgens flink druk op de defensie van Celta, dat tien minuten voor tijd weer scoorde. Iago Aspa lobte de 0-2 binnen, na een pass van John Guidetti.

Mauricio Pereyra in duel met Pione Sisto.

Racing Genk - AA Gent 1-1

Gent had na de 2-5 thuisnederlaag een wonder nodig, maar dat bleef uit. Genk greep meteen de controle over de wedstrijd en beloonde zichzelf na twintig minuten. Na een goede pass van Boëtius verschalkte Timothy Castagne doelman Lovre Kalinic vanuit de korte hoek. Zeven minuten daarna volgde de eerste kans voor Gent, maar Kalifa Coulibaly kopte nipt voorlangs. De tweede helft was aanvankelijk voor de neutrale toeschouwer niet meer interessant. Gent geloofde niet meer in een ommekeer en Genk maakte weinig aanstalten om de score verder uit te breiden. De slotfase was wel vermakelijk: Boëtius trof de paal en Louis Verstraete strafte aan de overzijde slap verdedigend werk van Genk af.