EK-winnaar blij in Japan: ‘Ajax, Feyenoord of PSV zie ik niet gebeuren’

Calvin Jong-A-Pin voetbalt inmiddels al bijna zes jaar in Japan en voelt zich daar thuis. De voormalig verdediger van FC Volendam, sc Heerenveen en Vitesse ziet zichzelf niet meer terugkeren naar Nederland. "Als voetballer niet meer, denk ik", vertelt de dertigjarige linksback.

"Je weet het nooit, maar ik zie mezelf niet meer bij Ajax, PSV of Feyenoord terechtkomen", verklaart Jong-A-Pin in gesprek met ELF Voetbal. "Anders zou het weer een ploeg als Heerenveen worden. En daar heb ik al jaren gespeeld. Als ik hier vertrek zou ik een nieuw avontuur willen aangaan: Australië of Maleisië."

Jong-A-Pin speelt sinds januari voor tweededivisionist Yokohama FC. In 2011 maakte hij van Heerenveen transfervrij de overstap naar Shimizu S-Pulse; vorig jaar speelde de winnaar van het jeugd-EK van 2007 nog voor Machida Zelvia. "Het niveau in de J-League 2 is misschien vergelijkbaar met degradatiezone Eredivisie en linkerrijtje Jupiler League", vertelt hij.