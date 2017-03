Trabzonspor laat fan tienduizend stoeltjes schoonmaken na foto op Twitter

Trabzonspor speelt zijn thuiswedstrijden sinds enkele maanden in de Medical Park Arena en de club is er veel aan gelegen om het nieuwe stadion schoon te houden. Een fan die onlangs staand op een stoeltje werd gefotografeerd, mocht deze week tienduizend stoeltjes schoonmaken.

Nadat op Twitter een foto verscheen van een supporter die op een stoeltje stond, werd de persoon opgespoord en teruggebracht naar het plaats delict. Trabzonspor besloot hem tienduizend stoeltjes te laten poetsen en plaatste daar op Twitter een video van. De supporter is onherkenbaar in beeld. "Mijn club zag me staan op een stoeltje en laat me voor straf tienduizend stoeltjes schoonmaken", zegt de man.

"Wat wij betalen voor wedstrijdtickets, is niet genoeg om deze stoeltjes te betalen. Dit is ons eigendom en dat moeten we beschermen", aldus de supporter. "We maakten geen grap toen we zeiden dat dit ons nieuwe thuis was", voegt Trabzonspor daaraan toe via Twitter. "Sta je thuis ook met je schoenen op de stoelen?"