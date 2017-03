Vrouw van Michaël Essien neemt Italiaanse club op veiling over

Puni Essien mag zich sinds vandaag de eigenaresse van Calcio Como noemen. De vrouw van Michaël Essien, een gerespecteerde zakenvrouw, heeft op een openbare veiling een bedrag van 237.000 euro voor de in oktober failliet gegane club neergeteld.

"Ik verwacht dat ik een bijdrage ga leveren om de club om zowel op professioneel als op jeugdniveau te laten groeien. Ik wil de beste voorwaarden creëren om zo snel mogelijk naar de Serie B terug te keren", zo liet Puni Essien in een reactie weten. De regelgeving verplicht haar om de naam van Calcio Como 1907 te veranderen in FC Como.

Como staat momenteel zesde in de LegaPro, het derde niveau van Italië. De club, die Gianluca Zambrotta als erevoorzitter heeft, kwam dertien keer uit in de Serie A; de laatste keer was in het seizoen 2002/03. Mickaël Essien voegde deze week nog een nieuw hoofdstuk aan zijn loopbaan toe: een eenjarig contract met Persib Bandung uit Indonesië.