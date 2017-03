Sparta Rotterdam neemt na vijftien minuten al afscheid van spits

Cyril Chevreuil is per direct vertrokken bij Sparta Rotterdam. Club en speler hebben besloten in goed overleg het contract te ontbinden, zo meldt de Eredivisionist via de officiële kanalen. In totaal maakte de 27-jarige Chevreuil slechts vijftien minuten voor Sparta.

Chevreuil ondertekende in augustus een eenjarig contract met Sparta, waar hij in het eerste elftal tot slechts twee optredens in competitieverband kwam. In het bekertoernooi mocht hij meedoen tegen Heracles Almelo (3-0 zege). Alex Pastoor kan in de punt van de aanval ook over Mathias Pogba, Zakaria El Azzouzi en Martin Pusic beschikken.

Afgelopen winterstop probeerde Sparta de aanvaller al te slijten. Dit mislukte toen omdat er geen belangstelling was voor de Fransman. In zijn contract was een eenzijdige optie opgenomen, die Sparta niet van plan was om te lichten. Beide partijen besloten dat het voor Chevreuil het beste was zich op zijn toekomst te richten.