Ajax gewaarschuwd: ‘Europa League is op dit moment belangrijker’

FC Kopenhagen treft donderdagavond Ajax in de Europa League en de Denen hebben in de Amsterdam ArenA aan een gelijkspel genoeg om door te bekeren. De ploeg uit de hoofdstad staat in de eigen competitie een straatlengte voor op de concurrentie en kan zich dus volledig op de Europese verplichtingen richten.

“Inderdaad, je zou kunnen zeggen dat de ene competitie belangrijker is dan de andere. Europa is op dit moment belangrijker voor ons, hoewel we ons ook richten op andere toernooien. Europese wedstrijden zijn groter voor ons en voor de club, dus op die manier is de Europa League belangrijker”, onthult William Kvist in gesprek met BT. “Jullie konden zondag al zien dat onze opstelling tegen Esbjerg fB iets anders was dan normaal.”

“Dit is zeker bijzonder. We hebben geschiedenis geschreven door na de Kerst nog in Europa actief te zijn en het is gek dat we nu zelfs de kwartfinale kunnen halen. Het wordt groots. Des te meer wedstrijden we spelen, des te leuker het wordt. Europa is nog steeds interessant”, gaat de middenvelder, die er in 2006 ook al bij was toen Kopenhagen Ajax uitschakelde in de voorronde van de Champions League, verder. “Het is de eerste keer dat ik hier weer terug ben, maar ik herinner me het nog goed. Nu ben ik een iets oudere William Kvist, met wallen onder z’n ogen.”