Koeman: ‘Daar ben ik niet blij mee, maar Everton heeft hem nodig’

Everton dacht zo goed als rond te zijn met Romelu Lukaku over een nieuw contract. De Belg, die wordt gelinkt aan clubs als Chelsea, Manchester United en AC Milan, trok enkele dagen geleden naar verluidt echter de stekker uit de contractbesprekingen en liet zich in een interview weinig vleiend uit over zijn werkgever. Volgens Lukaku hebben the Toffees nagelaten om versterkingen binnen te halen en dat is nu in het verkeerde keelgat geschoten bij Ronald Koeman.

“Natuurlijk ben ik daar niet blij mee. Als Everton niet een club met veel ambities was, was ik hier nooit trainer geweest. Ik weet wel dat het moeilijk is, ik heb vanochtend nog met Rom gesproken. De rest moet worden gedaan door zijn manager en het bestuur”, liet de Nederlander optekenen door de Engelse pers. Koeman is echter niet van plan om Lukaku op de tribune te zetten: “Als een speler zijn interesse in Everton verliest, zal hij niet spelen. Zijn gedrag is, op een paar quotes na, echter goed en hij speelt gewoon. Het team heeft Rom nodig.”

“De deal was nog niet helemaal rond, 99 procent is geen 100 procent. Ze proberen nog steeds om zijn contract over de lijn te slepen. Iedere speler heeft ambities, wil meedoen om de prijzen en wil in de Champions League spelen. Dat is normaal. Dat willen we met Everton doen, iedereen heeft het verschil met het vorige seizoen gezien. Het is onmogelijk om dit in één transferperiode te veranderen, één seizoen. Dat heeft tijd nodig.”

“Als je goede spelers, die het team beter maken, kunt laten zien dat er ambitie heerst, dat de club vooruit gaat, dat er een nieuw stadion komt, dat is genoeg om te laten zien dat Everton de goede kant opgaat”, vervolgt Koeman zijn verhaal. “Ik heb het er in de zomer met Lukaku over gehad. Ik maak me geen zorgen, hij staat nog twee jaar onder contract. Wat je echter niet wil, is dat de media het elke dag over zijn contract hebben. Het is aan het bestuur. Iedereen weet wat er kan gebeuren in het voetbal en je moet je contract respecteren.”