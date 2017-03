Ibrahimovic sluit terugkeer naar Italië niet uit: ‘Je weet maar nooit’

Zlatan Ibrahimovic maakt dit seizoen furore in het shirt van Manchester United, maar de Zweed heeft vooralsnog geen haast om zijn eenjarige contract op Old Trafford te verlengen. Vanzelfsprekend wordt hij nu het einde van deze jaargang nadert steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een vertrek en een van de mogelijke bestemmingen zou Napoli zijn.

Ibrahimovic verdedigde in de Serie A al de kleuren van Juventus, Internazionale en AC Milan en heeft er nooit een geheim van gemaakt groot fan te zijn van het Zuid-Europese land. Geconfronteerd met de geruchten schept hij dan ook niet meteen duidelijkheid: “Napoli? Je weet het maar nooit”, reageert hij tegenover FOX Italia.

De spits heeft het echter ook prima naar zijn zin in de Premier League: “Ik ben hier gewoon gelukkig en we gaan zien wat er na dit seizoen gebeurt. Ik heb hier voor een jaar getekend, met de optie voor nog een seizoen. Ik heb niet zo veel voetbaljaren meer voor de boeg, maar ik wil nog wel altijd met plezier op het veld staan en het verschil kunnen blijven maken.”