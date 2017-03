‘Guardiola begint grote schoonmaak en laat dertien spelers vertrekken’

Manchester City werd woensdagavond door AS Monaco uit de Champions League gekegeld en de FA Cup lijkt nu de enige overgebleven kans om dit seizoen nog met zilverwaar af te sluiten, aangezien de achterstand op Chelsea in de competitie inmiddels is opgelopen tot tien punten. Een teleurstellende situatie dus voor Josep Guardiola, die er alles aan lijkt te willen doen om een dergelijk scenario volgend seizoen te voorkomen.

De Manchester Evening News meldt namelijk dat de selectie van the Citizens aankomende zomer flink overhoop gaat worden gegooid. Pep wil naar verluidt zo’n 175 miljoen euro investeren in de verdediging en het middenveld en een deel van dat geld zal moeten worden opgebracht via de verkoop van een aantal routiniers. Het medium meldt dat Gaël Clichy, Bacary Sagna en Pablo Zabaleta bovenaan de lijst met spelers staan die mogen vertrekken, terwijl ook Vincent Kompany op weg lijkt naar de uitgang.

Joe Hart, Eliaquim Mangala, Samir Nasri en Wilfried Bony worden dit seizoen allen uitgeleend en hoeven zich na de zomer ook niet meer te melden in het Etihad Stadium. Verder staan ook Fernando, Nolito, Jesús Navas, Fabian Delph en Claudio Bravo op de nominatie om te vertrekken, al zouden zij nog wel een kans hebben om Guardiola te overtuigen van hun toegevoegde waarde. Sergio Agüero is overigens ook een vraagteken voor volgend seizoen: City wil dat de Argentijn blijft, maar het is de vraag of hij bereid is tweede viool te spelen achter Gabriel Jesus, als de Braziliaan weer hersteld is.