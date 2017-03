Middlesbrough stuurt trainer de laan uit wegens tegenvallende resultaten

Middlesbrough heeft per direct afscheid genomen van trainer Aitor Karanka, zo meldt de Engelse club op zijn website. Volgens Boro zijn beide partijen het eens dat het beste is dat de Spaanse oefenmeester per direct vertrekt. Assistent-trainer Steve Agnew neemt het roer voorlopig over van Karanka.

Karanka werkte 3,5 jaar bij Middlesbrough en leidde de club vorig jaar naar de Premier League. Op het hoogste niveau kent de promovendus een moeilijk seizoen. Middlesbrough staat momenteel voorlaatste, met drie punten achterstand op de veilige plaatsen.

“Ik wil Middlesbrough bedanken voor de prachtige kans”, zegt Karanka op de website van de club. “De club zal altijd een speciale plaats in mijn hart houden. Ik hoop altijd met de club verbonden te kunnen blijven en wens Middlesbrough het beste voor de toekomst.”