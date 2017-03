Zidane vreest Leicester: ‘Ze blijven bereiken wat ze niet konden bereiken’

Door een 2-0 overwinning op Sevilla bereikte Leicester City dinsdag de kwartfinales van de Champions League. The Foxes worden vrijdag aan de volgende tegenstander gekoppeld en een treffen met Real Madrid behoort tot de mogelijkheden. Zinedine Zidane hoopt dat zijn ploeg het niet tegen Leicester op hoeft nemen.

“Ik denk dat er geen enkele trainer is die hoopt dat zijn ploeg aan Leicester City gekoppeld worden. Ze blijven bereiken wat ze niet konden bereiken. Veel mensen dachten dat ze hun voorsprong in de Premier League niet konden vasthouden, maar dat hebben ze gedaan. Er werd gedacht dat ze het verlies bij Sevilla niet meer recht konden zetten, maar dat hebben ze gedaan”, zegt Zidane in gesprek met Sky Sports.

“Wie ze ook treffen, ze zullen niet de favoriet zijn. En doordat ze die druk niet kennen en het andere team wel, kan alles gebeuren”, gaat de Franse oefenmeester verder. “We hebben gezien dat ze enkele getalenteerde spelers hebben, maar ook met heel veel passie kunnen spelen. Dat maakt het lastig om ze te bespelen. In de kwartfinale krijg je twee lastige wedstrijden. In deze fase van de Champions League gaat iedereen erin geloven dat ze hem ook kunnen winnen.”