VZ Talentscout - Ajax scout Venezolaanse groeibriljant

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Christian Makoun, middenvelder uit Venezuela.

Ajax lijkt de Zuid-Amerikaanse markt te hebben herontdekt. De Amsterdammers trokken de laatste jaren zelden spelers van dat continent aan, maar sinds de komst van hoofd scouting Henk Veldmate trokken exotische spelers als Mateo Cassierra, Davinson Sánchez en David Neres naar Amsterdam. Daar blijf het mogelijk niet bij, want mogelijk komt ook Christian Makoun nog naar de huidige nummer twee van de Eredivisie. Volgens diverse media in Chili heeft Ajax namelijk serieuze belangstelling voor de zeventienjarige centrale verdediger annex verdedigende middenvelder uit Venezuela.

Makoun moet zijn competitiedebuut in het eerste elftal van regerend kampioen Zamora nog maken (hij speelde al wel in de beker), maar wordt desondanks al een grote toekomst voorspeld. “Als ik Ajax was, had ik hem gekocht”, zegt journalist Alex Yánez van Vinotintos Exterior tegen deze website. “Als Ajax hem haalt, dan kunnen ze hem misschien op huurbasis bij zijn huidige club laten spelen zodat hij minuten kan maken. Hij kan in twee linies spelen en heeft verder een goede vrije trap en is sterk in de lucht. Daarnaast is hij technisch en voetballend goed”, aldus Yánez.

Makoun zette zijn eerste stappen in het voetbal bij Secasports in zijn geboortestad Naguanagua en kwam via Deportivo Táchira bij Zamora terecht. “Het is geweldig om hier te gaan spelen”, zei hij in juli jongstleden. “Ik ben blij om hier te zijn en zal alles geven om de doelstellingen te bereiken. Ik wil een basisplaats krijgen in het team en het stapje voor stapje beter gaan doen. Nu ik bij Zamora speel, draag ik ook een grotere verantwoordelijkheid.” Bij de nationale ploeg draait Makoun ook al enige verantwoordelijkheid, want hij is de aanvoerder van Venezuela Onder-17.

Met die ploeg neemt Makoun momenteel deel aan het Zuid-Amerikaans Kampioenschap Onder-17 in Chili. Ofschoon Venezuela daarin met één punt laatste staat in zijn poule, weet Makoun wél een uitstekende indruk te maken op het toernooi. Hij is zelf ook tevreden over de ontwikkeling die hij doormaakt, zo gaf hij onlangs aan: “Maar ik heb nog veel te leren. Het is geweldig om bij het eerste team van Zamora mee te trainen en om bij Venezuela Onder-17 mee te doen, maar ik moet nog meer presteren om een échte professional te zijn. Ik wil een sleutelspeler worden, wil het maximale bereiken.”

Naam Christian Frederick Bayoi Makoun Reyes

Geboortedatum 5 maart 2000

Club Zamora

Positie Verdedigende middenvelder

Sterke punten Interceptie, positionering, trap