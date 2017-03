Bayern weigerde Chelsea-bod van 65 miljoen euro

Luigi Sepe wil niet langer tweede keus zijn achter Pepe Reina en wil daarom vertrekken bij Napoli. Zijn contract in Napels loopt door tot de zomer van 2019. (Radio Marte)

Liverpool krijgt concurrentie van Bayern München in de strijd om de handteking van Julian Brandt. Waar the Reds denken aan een bod van 23 miljoen euro, heeft Bayern de gesprekken al geopend. (Daily Mirror)

