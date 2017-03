Ziyech vol vertrouwen: ‘Ik denk dat we in eigen huis moeilijk te verslaan zijn’

Ajax verloor afgelopen week met 2-1 op bezoek bij FC Kopenhagen en moet die nederlaag donderdag zien weg te werken om de kwartfinales van de Europa League te bereiken. Hakim Ziyech is vol vertrouwen dat de Amsterdammers hierin kunnen slagen. Hij wijst op het feit dat Ajax beter presteert in de eigen Amsterdam ArenA.

“We weten dat het een lastige ploeg is, Kopenhagen, maar we spelen thuis en ik denk dat we thuis veel sterker zijn dan uit. We gaan het Kopenhagen moeilijk maken en vol erop klappen. Ik denk dat wij in eigen huis heel moeilijk te verslaan zijn”, zegt Ziyech in gesprek met Ajax Life. Davy Klaassen ontbreekt door een schorsing, maar volgens Ziyech gaat dat weinig veranderen aan zijn eigen rol.

“Nee, iets anders verwacht ik niet. De rollen blijven gewoon hetzelfde, met mij weer op linkshalf”, stelt de middenvelder, die vorige week in Kopenhagen ontbrak omdat hij rust kreeg. “Wij hebben donderdag gezien waar we heel gevaarlijk kunnen zijn en dat gaan we nog eens goed analyseren. We gaan Kopenhagen pakken op hun zwakke punten.”