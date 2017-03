Stam baalt van onduidelijkheid bij Reading en sluit vertrek niet uit

Het blijft voorlopig onzeker of Reading overgenomen gaat worden. De Thaise eigenaar is al drie maanden in gesprek met een Chinees consortium, maar beide partijen zijn niet tot een akkoord gekomen. Door die onzekerheid twijfelt Jaap Stam over zijn toekomst bij the Royals, zo zegt hij in gesprek met de Daily Star.

“Ik weet niet wat er momenteel gaande is, ik heb er al weken niet over gesproken. Op dit moment weet ik niet wat er in de toekomst gaat gebeuren en ik denk dat het belangrijk is voor mezelf en voor de club dat er duidelijkheid komt”, zegt Stam, die met Reading een uitstekend seizoen draait. De club staat momenteel vijfde en heeft uitzicht op de play-offs om promotie naar de Premier League. “Als je iets wil doen, moet je een plan hebben wat je wil bereiken. Je moet weten wat je met de club gaat doen, met het elftal en met de trainersstaf.”

“Mensen moeten nu richting het einde van het seizoen een beslissing gaan maken hoe de club verder gaat”, gaat de Nederlandse oefenmeester verder. Stam heeft bij Reading nog een contract tot 2018. “Mijn contract is niet aan de orde nu. Ik denk niet aan mijn contract, ik denk aan mijn toekomst en dat is erg belangrijk. Mijn ambitie is duidelijk, ik wil de komende jaren stappen zetten en promoveren naar de Premier League. Maar er moet wel een plan zijn om dat te bereiken.”