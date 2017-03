Nasri haalt uit na rode kaart: ‘Hij is wat mij betreft een valsspeler’

Na een vermeende kopstoot tegenover Jamie Vardy kreeg Samir Nasri zijn tweede gele kaart in het duel tussen Leicester City en Sevilla. Met tien man konden de Spanjaarden geen treffer meer produceren, waardoor het avontuur in de Champions League erop zit. Nasri was woest op de spits van the Foxes.

“Hij zei niks, maar hij speelde het goed. We kwamen met onze hoofden bij elkaar en toen viel hij ineens om. Ik dacht dat Engelse spelers wat harder waren dan dit”, zegt Nasri in gesprek met de Engelse pers. “Hij kwam bij mijn gezicht en viel toen op de grond. Hij heeft het goed gespeeld, maar ik heb hem niet aangeraakt. Ik heb geen beweging gemaakt met mijn hoofd.”

Uiteindelijk kregen Vardy en Nasri allebei een gele kaart voor het incident, alleen had de middenvelder van Sevilla er al een. “Voor mij is Vardy een valsspeler. Als hij een buitenlandse speler was geweest, hadden jullie van de Engelse pers hetzelfde gezegd. Ze stonden op dat moment met 2-0 voor, speel het spel als een man. Je bent niet beter dan ons, maar je was wel aan het winnen. Speel het spel dan gewoon. Je hebt kwaliteit en bent een internationale speler, dan is dit niet nodig.”