‘Bleven druk zetten, als je Manchester City de bal gunt, graaf je je eigen graf’

Door een 3-1 overwinning op Manchester City heeft AS Monaco zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De zege was voldoende om een 5-3 nederlaag in Engeland teniet te doen. Leonardo Jardim, trainer van de Monegasken, vindt dat zijn ploeg over twee wedstrijden de terechte winnaar is.

“We hebben vanavond een goede eerste helft gespeeld, waarin onze laatste linie hoog stond. In de tweede helft hadden we het moeilijker, maar we moesten druk blijven zetten. Als je Manchester City namelijk de bal gunt, graaf je je eigen graf”, analyseert Jardim in gesprek met BeIN Sports.

“Ik heb de heenwedstrijd twee of drie keer teruggezien en volgens mij was de 5-3 geen terechte uitslag, we betaalden een te hoge prijs voor de kleine foutjes die we maakten”, gaat de Portugese oefenmeester verder. “Over twee wedstrijden gezien denk ik dat de plaatsing verdiend is. We zijn er heel blij mee. Het is de tweede keer in korte tijd dat we zover komen in dit toernooi. Dat is een kleine erkenning voor ons werk.”