QPR geeft Utrechtse amateurvoetballer kans op ‘Jamie Vardy-traject’

Jamal Bennett van SVU Hercules uit Utrecht kan het zelf nog steeds bijna niet geloven. Via een familielid uit Engeland die als scout actief is, maar hij zelf nog nooit ontmoette, kreeg hij eind februari de kans zijn droom profvoetballer te worden na te jagen. Samen met zijn vader en broer (zijn grootste fans) maakte hij de overtocht naar Engeland om te proberen via een trial met 25 jongens uitverkozen te worden voor een oefenwedstrijd tegen de reserves van Queens Park Rangers uit de Championship.

Of Jamal, 21 jaar, daadwerkelijk de oversteek ging maken was nog even spannend. "Ik speel dit seizoen bij de B-selectie van Hercules. Er waren twijfels of ik wel moest komen. Ze wisten niet wat mijn niveau was. Het was kijken wat ik kon." Zijn verwachtingen zijn hooggespannen. "Ik heb nooit de kans gehad betaald voetbal te spelen. Net op de momenten dat scouts kwamen kijken, raakte ik geblesseerd, daar heb ik vaak pech mee gehad. Vandaar dat ik nog steeds probeer prof te worden, dat is mijn grote droom!" Eerder nam Jamal deel aan Nike The Chance en kwam bij de laatste veertig. Als zeventienjarige kwalificeerde hij zich destijds echter niet voor een avontuur over de grens. "Nu ben ik vier jaar ouder en voel ik dat ik er klaar voor ben!"

Het lukte Jamal zich te kwalificeren voor de groep van vijftien jongens die mocht aantreden tegen QPR Onder-23. Deze kans greep de centrumspits met een verleden bij SV Houten en Sporting ’70 uit Utrecht met beide handen aan. "In die wedstrijd scoorde ik gelijk en dat viel wel lekker bij de scouts." Dat het de aanwezige scouts inderdaad kon bekoren, bleek wel toen hij na afloop van het duel uitgenodigd werd na zijn seizoen voor zes weken terug te komen naar Engeland. Tijdens deze periode wordt hij atletisch fit getraind en mag vervolgens testwedstrijden met QPR of andere betrokken clubs als Reading, Norwich City en Millwall spelen. "In de tussentijd train ik iedere dag keihard", vertelt Jamal in gesprek met Voetbalzone. Het kan alle kanten op wat betreft zijn kansen op een doorbraak: "De scouts zeiden: ‘Je kan hetzelfde traject lopen als Jamie Vardy, die ook via een non-league club bij Leicester City terecht gekomen is."

Zelf een poging wagen om als amateurvoetballer de stap te wagen naar het buitenland? De Dutch Lions houden op 23 maart hun jaarlijkse try-outs voor stages bij de Dutch Lions FC in de Verenigde Staten en Voetbalzone is erbij! Check www.dutchlionsfc.com/tryouts voor alle informatie!