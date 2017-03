‘Ajax doet alsof zij het voetbal hebben uitgevonden'

Bij Ajax heerst er nog genoeg optimisme en vertrouwen dat de volgende ronde van de Europa League gehaald kan worden. Dan moeten de Amsterdammers donderdag de 2-1 nederlaag bij FC Kopenhagen zien weg te poetsen. In het Deense kamp vindt men het Amsterdamse optimisme eerder lijken op arrogantie.

“Ajax doet alsof zij het voetbal hebben uitgevonden. Maar wat is mooi voetbal? 38.000 passes over vijf meter, afstandsschoten van meer dan 40 meter of een behendige dribbel? Het is smaak”, zegt Stale Solbakken, trainer van FC Kopenhagen, op de afsluitende persconferentie. “Ik heb me nog nooit beziggehouden met balbezit van de tegenstander op de eigen helft. Dat is voor mij saai voetbal.”

Andreas Cornelius doet er nog een schepje bovenop. “Er is niets mis met aantrekkelijk voetbal. Maar het is niet interessant als je aantrekkelijk speelt en tegelijkertijd verliest. Het is een soort van ziekte binnen de club dat ze denken dat het om mooi voetbal draait. Maar het gaat om het resultaat”, stelt de spits die vorige week het winnende doelpunt maakte.