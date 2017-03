‘Bij Feyenoord was mijn gewicht waarschijnlijk nooit een dingetje geworden’

Voor Anass Achahbar is de overstap van Feyenoord naar PEC Zwolle nog niet wat hij ervan verwacht had. De 23-jarige spits komt de afgelopen tijd nauwelijks in actie, maar weigert bij de pakken neer te zitten. Achahbar verwijt zichzelf dat hij momenteel geen basisplaats heeft in Zwolle.

“Ik was te zwaar, daar heb ik aanleg voor. Natuurlijk denk ik achteraf dat ik het in de vakantieperiode slimmer had moeten aanpakken. Meer moeten trainen voor mezelf en ja, iets minder eten ook. De impact daarvan heb ik onderschat”, zegt de Achahbar over zijn komst naar Zwolle in gesprek met de Stentor. In zeventien wedstrijden in de Eredivisie scoorde de spits nog geen enkele keer.

“Ik sta nog drie jaar onder contract in Zwolle. Hoe het nu gaat is niet leuk, maar het is wel een stukje levenservaring waar ik de komende seizoenen gebruik van moet maken”, stelt de spits. “Bij Feyenoord was mijn gewicht waarschijnlijk nooit een dingetje geworden, want ik was er nooit een vaste basisspeler. Bij PEC Zwolle was ik de nieuwe spits en lag opeens alles onder een vergrootglas. Ik hoorde ook de verhalen dat jongens van Ajax en Feyenoord het niveau in Zwolle onderschat zouden hebben. Dat is niet waar.”