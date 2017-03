Griezmann lyrisch: ‘Hij is absoluut de beste doelman ter wereld'

Mede dankzij Jan Oblak eindigde het treffen tussen Atlético Madrid en Bayer Leverkusen in een doelpuntloos gelijkspel. Doordat de Madrilenen in Duitsland al met 2-4 hadden gewonnen, werd met de remise de kwartfinale van de Champions League gehaald. Diego Simeone en Antoine Griezmann waren zeer lovend over de Sloveense doelman.

“Oblak keepte fantastisch”, zegt Simeone op een persconferentie. “Ik ben tevreden, ik wil mijn spelers feliciteren. In de laatste vier jaar is er veel veranderd, maar wat hetzelfde is gebleven, is dat de spelers altijd alles geven op het veld. Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor de club. We willen ons altijd verbeteren en een stap voorwaarts zetten. De Champions League is een speciaal toernooi en het is heel belangrijk voor de club om bij de laatste acht te zitten.”

“Hij is absoluut de beste doelman ter wereld. Dat laat hij iedere wedstrijd zien en dat heeft hij vandaag opnieuw bewezen”, sluit Griezmann zich aan bij zijn trainer. De Fransman is blij dat Atlético er opnieuw in geslaagd is om de kwartfinale van de Champions League te halen. “Het lijkt makkelijk, maar er zijn veel wedstrijden. Je moet alles geven en dat doen we ieder jaar. Als je de finale wilt halen, moet je iedereen verslaan die je tegenkomt.”

Overigens was de hoofdrolspeler zelf vrij bescheiden over zijn reddingen. “Ik weet niet, het ging erg snel. Soms stop je drie ballen, zonder dat je het door hebt. Ik ben er blij mee”, geeft Oblak toe tegenover BT Sport. “We wisten dat het niet makkelijk zou worden, zij hebben een jong en goed team. Ze spelen heel aanvallend. We probeerden te winnen, maar hebben dat niet gedaan. Nu is het afwachten tegen wie we in de volgende ronde komen te spelen.”