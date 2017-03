Ronaldinho prijst Rijkaard: ‘De beste trainer die ik ooit heb gehad’

Ronaldinho vindt Frank Rijkaard de beste trainer die hij ooit heeft gehad. De twee werkten samen bij Barcelona, een periode waarin de Braziliaan dankzij de Nederlander veel plezier haalde uit het voetbal. Onder leiding van de voormalig trainer won Ronaldinho met de Catalanen twee landstitels, twee keer de Spaanse Supercup en eenmaal de Champions League.

De inmiddels 37-jarige aanvallende middenvelder was een van de steunpilaren van het elftal van Rijkaard. “Het was geweldig met hem samen te werken”, vertelt Ronaldinho tegenover Voetbal International. “Hij is de trainer onder wie ik het langst heb gespeeld en hij is ook de beste die ik heb gehad. Ik kan wel een hele dag goede dingen over hem zeggen. Hij is zelf niet alleen een topvoetballer geweest, maar wist ook echt wat er in de spelers omging.”

Ronaldinho en Rijkaard kwamen samen in 2003 en vertrokken beiden in 2008. “Ik had ook altijd zin om te gaan trainen. Hij creëerde dat gevoel dat we ook als team samen wilden zijn. Rijkaard maakte het geheel speciaal”, aldus Ronaldinho, die door Josep Guardiola niet overgehaald kon worden om te blijven. “Ik wilde gewoon iets anders, daarom besloot ik te vertrekken.”