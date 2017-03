Barcelona bereidt zich voor op een leven zonder Messi

(The Sun)

Chelsea wil Diego Costa komende zomer verkopen. Met de opbrengst van de Spaans international hoopt de club Romelu Lukaku en Álvaro Morata in huis te halen. (The Sun)

Ömer Toprak verkast in de zomer van Bayer Leverkusen naar Borussia Dortmund en Matthias Ginter kan de omgekeerde weg bewandelen. De Duitser moet de nieuwe stopper van die Werkskelf worden. (BILD)