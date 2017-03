Guardiola wijst op gebrek aan ervaring: ‘Hier moeten we van leren’

Manchester City had de beste papieren tegen AS Monaco na de 5-3 thuisoverwinning. Maar woensdagavond ging het mis bij de Engelse topclub in Zuid-Frankrijk. De club uit de Ligue 1 won met 3-1 en schakelde the Citizens uit. Terugkijkend op het duel baalt City-manager Josep Guardiola met name van de manier waarop zijn ploeg voor rust speelde.

"We hebben een uitstekende tweede helft gespeeld, maar zijn dat voor rust vergeten", analyseerde Guardiola de wedstrijd bij BT Sport. "We wilden agressief verdedigen. In de tweede helft waren we beter, maar het was niet genoeg. Normaal gesproken spelen we op een goed niveau, maar dat hebben we hier niet gedaan. We zullen ervan leren. Deze ploeg heeft nog niet veel ervaring."

Volgens Guardiola ontbrak het na rust aan scherpte voor het doel. "Na rust hebben we kansen gekregen, maar die hebben we niet benut en daarom liggen we eruit. Standaardsituaties zijn zo belangrijk op dit niveau. Barcelona en Real Madrid benutten ze vorige week wel", aldus de Spanjaard. "We gaven niet thuis in de eerste 45 minuten. We zullen ons verbeteren, maar dit toernooi is veeleisend. Soms moet je iets speciaals doen en geluk hebben. Beide dingen waren niet zo voor ons."